Nuovo record per Star Wars poster del 1977 venduto per 3,9 milioni di dollari

Un nuovo record nel mondo di Star Wars: il poster originale del 1977, realizzato da Tom Jung, è stato venduto all'asta per 3,9 milioni di dollari, stabilendo un primato nel mercato dei memorabilia cinematografici.

(Adnkronos) – C'è un nuovo oggetto di 'Star Wars' da record. Il dipinto realizzato dall'illustratore Tom Jung per il poster originale del film 'Guerre Stellari' del 1977 (poi rinominato 'Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza') è stato aggiudicato per 3,9 milioni di dollari, all'asta dedicata ai memorabilia hollywoodiani organizzata da Heritage Auctions a .

