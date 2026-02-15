Carlevâ Recchelin 2026 | torna la sfilata in maschera con 5 pentolacce lungo il percorso
Il Carnevale Ambrosiano di Recco riapre i festeggiamenti domenica 22 febbraio, portando in strada cinque grandi pentolacce che sfilano lungo il percorso. La manifestazione, che si ripete ogni anno, attira molte famiglie e appassionati di maschere, pronti a vivere un momento di allegria e tradizione. Quest’anno, la sfilata si svolge con un’atmosfera ancora più vivace, grazie anche a una partecipazione più numerosa rispetto alle passate edizioni.
Domenica 22 febbraio torna l'atteso appuntamento con il Carlevâ Recchelin: come ogni anno, da tradizione, a Recco si festeggia il Carnevale Ambrosiano la prima domenica di Quaresima. L'evento segue la tradizione del rito Ambrosiano, seguito a Recco dalla notte dei tempi, in ricordo del dominio dei Vescovi Milanesi. La festa si svolgerà durante tutto il fine settimana e culminerà con il grande corteo in maschera per le vie di Recco con musica, animazione, coriandoli e sorprese.
