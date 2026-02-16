Rapina una gioielleria con un carrello elevatore e scappa in sella a un asino
Un uomo ha saccheggiato una gioielleria a Milano, usando un carrello elevatore per sfondare la serranda e rubare i preziosi, e successivamente ha deciso di scappare a bordo di un asino lungo le vie del quartiere.
Il furto è avvenuto a Kayseri, in Turchia: la polizia è riuscita a rintracciare e arrestare il responsabile, un ragazzo di 26 anni, proprio grazie alle immagini delle telecamere. Agli agenti ha confessato tutto. "Ero ubriaco e volevo bere ancora, ma avevo finito i soldi" Prima ha svaligiato una gioielleria, usando un carrello elevatore per sollevare brutalmente la serranda del negozio, poi si è dato alla fuga, con tutta calma, in sella a un asino. L'insolita rapina è avvenuta nei giorni scorsi Kayseri, in Turchia, con le telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato l'impresa del ladro, poi individuato e arrestato dalla polizia proprio grazie alle immagini.
Sfonda la gioielleria con un muletto e scappa in sella all’asino: “Ero ubriaco, mi servivano soldi”
Un uomo di 26 anni ha devastato una gioielleria a Kayseri, in Turchia, perché era ubriaco e aveva bisogno di soldi.
