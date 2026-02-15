Sfonda la gioielleria con un muletto e scappa in sella all’asino | Ero ubriaco mi servivano soldi

Un uomo di 26 anni ha devastato una gioielleria a Kayseri, in Turchia, perché era ubriaco e aveva bisogno di soldi. Ha rotto le vetrine con un muletto e, invece di fuggire a piedi o in auto, è salito su un asino per scappare con i gioielli rubati. La scena sembra uscita da un film comico, ma è accaduta davvero. La polizia lo ha arrestato poco dopo.

Sembra la scena di una commedia surreale, invece è successo davvero. A Kayseri, in Turchia, un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver svaligiato una gioielleria utilizzando una combinazione di mezzi più unica che rara: un "muletto" per fare irruzione e un asino per dileguarsi col bottino. La dinamica: il muletto "rubato" e l'assalto alle 4 del mattino. I fatti si sono svolti nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Erano circa le 4:00 del mattino quando le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso l'intera sequenza. Il giovane, che vagava per il centro città in stato di ebbrezza, ha notato un carrello elevatore parcheggiato in strada con i cavi di accensione esposti.