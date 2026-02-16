Rapina sventata su Lecce-Brindisi | commando brucia auto dopo assalto a portavalori indaga la Antimafia
Un commando armato ha tentato di rapinare un portavalori sulla strada tra Lecce e Brindisi il 9 febbraio 2026, ma la rapina è fallita e le auto del gruppo sono state bruciate sul posto. La polizia sta indagando per capire come siano riusciti a scappare e cosa abbia spinto i criminali a incendiare i mezzi usati durante l’assalto. Gli investigatori hanno trovato le due vetture, una Alfa Romeo Stelvio e una Kia Sportage, completamente incendiate e abbandonate lungo la carreggiata. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare i dettagli dell’azione e il possibile coinvolgimento di
Assalto al Portavalori sulla Lecce-Brindisi: Trovate Bruciate le Auto del Commando. Un commando armato ha assaltato un portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi il 9 febbraio 2026, lasciando dietro di sé due veicoli completamente distrutti dalle fiamme: un’Alfa Romeo Stelvio, utilizzata come falsa auto di scorta, e una Kia Sportage, impiegata per la fuga. L’operazione, mirata a sottrarre sei milioni di euro, è stata sventata dall’intervento dei vigilantes e dall’efficacia del sistema antirapina del blindato, ma ha riacceso l’allarme sulla sicurezza dei trasporti di denaro nel Sud Italia. La Ricostruzione dell’Accaduto: Tra Auto Civetta e Fuga Organizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Due auto usate dal gruppo armato che lunedì ha assaltato un portavalori tra Lecce e Brindisi sono state trovate bruciate.
Tentata rapina al portavalori, nel blindato stipati 6 milioni di euro. Caccia ai complici ed eventuali talpe
SALENTO - Un colpo da sei milioni di euro dopo aver seminato il panico e il terrore per strada. I banditi entrati in azione, lunedì mattina 9 febbraio, erano ...
