Ramy Elgaml le chat tra i carabinieri | Dobbiamo aspettare che scappi un morto un neg*o che passa per caso

Ramy Elgaml è morto, e tra i messaggi dei carabinieri emersi emerge una frase inquietante: “Dobbiamo aspettare che scappi un morto, un neg*o che passa per caso”. Un carabiniere ha scritto queste parole in una chat, allegando le sue preoccupazioni e un senso di attesa che suscita grande preoccupazione. In quei messaggi si leggono commenti che rivelano un atteggiamento discriminatorio e una mancanza di rispetto, mentre si discute di possibili sviluppi dell’indagine sulla sua morte.

"Dobbiamo aspettare soltanto, aspettare che ci scappi un morto, spero che non sia un collega, ma un neg*o che passa per caso", ha scritto un carabiniere in un chat agli atti dell'inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml. Sono stati diffusi i contenuti delle chat dei carabinieri indagati per la morte di Ramy Elgaml, avvenuta il 24 novembre 20