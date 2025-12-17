Caso Signorini parla Davide Donadei | Un mese di chat prima del GF smise quando capì che conoscevo la De Filippi

Davide Donadei, ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, rivela a Fanpage.it i retroscena sul suo rapporto con Alfonso Signorini e il mese di chat che li ha uniti prima dell’ingresso nella Casa. Donadei svela anche il motivo che lo ha portato a interrompere i contatti, legato alla conoscenza della conduttrice Maria De Filippi.

Caso Signorini, Antonio Medugno reagisce e spiazza tutti: viene fuori una verità inaspettata - Dopo che è scoppiato il caso di Alfonso Signorini, il primo a finire nella bufera è stato l'aitante Antonio Medugno: ecco la sua reazione. donnapop.it

Da sempre le scorciatoie hanno un prezzo Il caso Signorini è come tanti altri x.com

Caso Signorini: l’ex tronista #danielepaudice rivela che…. Dopo esser venuto a conoscenza di come, secondo l’accusa di #fabriziocorona, si sarebbero svolte le selezioni per poter accedere al #grandefratello condotto da #alfonsosignorini, l’ex tronista Daniel - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.