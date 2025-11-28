Opel GSE Rally Cup 2026 arriva la Mokka
Nuova vettura, nuovo nome e calendario rinnovato per il monomarca Opel che il prossimo anno arriverà anche a Sanremo La ADAC Opel GSE Rally Cup si prepara a vivere una stagione 2026 destinata a segnare una svolta storica: nuovo nome, nuovo calendario, soprattutto una nuova vettura che rappresenta il più ambizioso passo in avanti nel . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
