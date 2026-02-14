Maltempo a Roma raffiche di vento e pioggia battente Tutti gli aggiornamenti

Il maltempo ha colpito Roma questa mattina a causa di intense raffiche di vento e pioggia torrenziale. La città si sveglia sotto un cielo grigio e strade allagate, con numerosi alberi caduti e transenne divelte lungo le vie principali. La Protezione Civile aveva già segnalato la possibilità di condizioni estreme, ed ora si registrano i primi disagi nelle zone centrali.

Fatali le raffiche di vento, mentre sul litorale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Rallentamenti sulle linee ferroviarie Il maltempo si è abbattuto su Roma sin dalle prime ore di oggi, sabato 14 febbraio. Vento forte e pioggia battente, come preannunciato dalla Protezione Civile del Lazio che nel pomeriggio di ieri ha dato allerta arancione. Firmata dal sindaco Gualtieri un'ordinanza che vieta attività ludico-sportive all'aperto in città per motivi di sicurezza. Alle 7 di oggi in via Aurelia Antica un albero si è schiantato in via Aurelia Antica, a ridosso di villa Doria Pamphili.🔗 Leggi su Romatoday.it

In Calabria, le condizioni meteorologiche rimangono critiche a causa del passaggio del ciclone Harry.

