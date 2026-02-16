un aggiornamento recente di quick share per dispositivi android introduce modifiche significative al meccanismo di condivisione, puntando a una maggiore sicurezza e a una gestione della visibilità più controllata. la novità principale riguarda la rimozione della modalità everyone, finora disponibile in quattro modalità di ricezione, e l’allineamento del sistema alle logiche sperimentate da air drop. il cambiamento influisce sull’esposizione ai contenuti ricevuti e migliora contemporaneamente l’usabilità complessiva durante gli scambi di file tra dispositivi vicini. aggiornamento quick share: rimozione della modalità everyone e vantaggi di sicurezza. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Quick share aggiornamento elimina opzione per tutti dalle impostazioni

Google ha introdotto la funzione Quick Share su Pixel 9, perché ha voluto offrire agli utenti un modo più facile per condividere file tra dispositivi.

How to Fix Your Device Ran Into a Problem and Needs to Restart: Windows 11 and 10 BEST Fix Ever

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.