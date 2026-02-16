Quentin come Ramelli FdI | Avs e 5Stelle si dissocino da Mélénchon Che ci fanno Lucano e Salis con la Guardia antifà?

Il leader dell’estrema sinistra francese Jean-Luc Mélenchon ha suscitato polemiche con le sue parole, che molti giudicano inaccettabili. Durante un intervento pubblico, ha paragonato Quentin Deranque, il giovane militante di destra ucciso da antifascisti, a Ramelli, il comandante partigiano ucciso durante la Resistenza. Mélenchon ha anche dato endorsment alla “Jeune garde”, il gruppo antifascista coinvolto nell’agguato. Nel frattempo, esponenti di Fratelli d’Italia chiedono a Avs e 5Stelle di dissociarsi pubblicamente da Mélenchon, mentre si osserva la presenza di personaggi

"Indecenti le parole del leader dell'estrema sinistra francese Jean-Luc Mélenchon. Che ha sostanzialmente giustificato il brutale assassinio del giovane militante di destra Quentin Deranque da parte di un commando di antifascisti della "Jeune garde". Veri e propri para-terroristi legati a doppio filo con il suo partito "La France Insoumise"". Così Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia- Ecr al Parlamento europeo, commentando le sorprendenti "riflessioni" del leader dell'ultrasinistra francese sul pestaggio mortale del 23enne di destra lasciato sul selciato nel nome dell'antifascismo militante.