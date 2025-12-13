La Notte nel Cuore le feste fanno slittare il gran finale? Quando va in onda l’ultima puntata

Con l’approssimarsi delle festività, le programmazioni tv subiscono modifiche per adattarsi alle celebrazioni. Mediaset ha annunciato la data dell’ultimo episodio de La notte nel cuore, il momento più atteso della stagione. Ecco quando andrà in onda il gran finale, tra cambi di orario e nuove impostazioni di palinsesto.

Con l’arrivo delle festività, Mediaset cambia la programmazione e svela la data in cui andrà in onda il gran finale de La notte nel cuore. Il gran finale de La notte nel cuore è alle porte. Arrivata sul piccolo schermo italiano sulla scia del successo ottenuto da altre soap opera turche come Tradimento e Terra amara, La notte nel cuore è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico che ha seguito sin dall’inizio la trama della dizi turca che sta per salutare per sempre il pubblico italiano. (Fonte Mediaset Infinity) – L’opinionista. Lopinionista.it

