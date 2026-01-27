Oggi alle 18:00 si disputa Olympiacos-Milano, match valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile 2026. L’incontro si svolge in occasione della competizione europea, offrendo un'opportunità di seguire il livello del volley femminile internazionale. Per aggiornamenti su orario, canale e streaming, si consiglia di consultare fonti ufficiali e piattaforme sportive.

Oggi martedì 27 gennaio (ore 18.00) si gioca Olympiacos-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La formazione lombarda tornerà in campo dopo aver regolato per 3-0 le modeste serbe del Lajkovac e sarà impegnata in uno scontro diretto di fondamentale importanza nella lotta per la conquista del primo posto nella Pool C, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea (la seconda classificata disputerà i playoff). Al momento le meneghine svettano in testa al girone con 3 vittorie (10 punti), appena davanti all’Eczacibasi Istanbul (3 successi, 9 punti) e all’Olympiacos (2 affermazioni, 5 punti), dunque non sono ammessi passi falsi in questa trasferta in Grecia, contro le padrone di casa regolate per 3-0 nel confronto d’andata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oasport.it - Olympiacos-Milano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming

Approfondimenti su Olympiacos Milano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olympiacos Milano

Argomenti discussi: La Numia Vero Volley Milano vola in Grecia: sfida all'Olympiacos per difendere il primo posto nella Pool C di Champions League; Olympiacos-Milano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi; Dove vedere in tv Olympiakos-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming.

LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta meno semplice di ciò che appareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League di volley ... oasport.it

