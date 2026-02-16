Qual è la quota salvezza più alta nei campionati di Serie A1 a 14 squadre?

Nella penultima giornata di Serie A1 di pallavolo, il numero di punti necessari per evitare la retrocessione è ancora incerto. La lotta per la salvezza si fa più intensa, con alcune squadre che rischiano di scendere di categoria e altre che cercano di mantenere la posizione. In particolare, si registra una quota salvezza che si aggira intorno ai 10 punti, ma ancora nessuno ha raggiunto la sicurezza definitiva. La partita tra le ultime in classifica ha visto un cambio di scenario, con un risultato che potrebbe influenzare le prossime battaglie in campo.

penultima giornata di serie a1 pallavolo lascia un quadro ancora aperto, con esiti che incidono sulla corsa alla salvezza e sulle prospettive delle squadre coinvolte. le prestazioni sul campo hanno mostrato intensità, adattamenti tattici e una determinazione ben distinta, trasformando ogni singola partita in un tassello cruciale del finale di stagione. in trasferta, cuneo ha affrontato una formazione di alto livello e ha ottenuto due punti, emblema di una prestazione competitiva nonostante l'avversario sia apparso superiore sul piano tecnico. il confronto ha evidenziato la capacità della squadra di reagire nei momenti chiave e di muovere la partita con soluzioni diverse, puntando a scenario offensivo-vario.

L'Innocenti Costruzioni Follonica ha subito una sconfitta pesante contro il Teamservicecar Hrc Monza, che ha vinto 6-1 nell’anticipo della 19ª giornata di Hockey A1.

