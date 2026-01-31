Autostrada A7 chiusure notturne in settimana per lavori

Questa settimana, l’autostrada A7 tra Serravalle e Genova resterà chiusa in alcuni tratti durante le notti. I lavori di riqualificazione delle barriere antirumore richiedono chiusure temporanee, che sono state programmate per limitare i disagi di giorno. La circolazione sarà rallentata o deviata, quindi gli automobilisti sono invitati a pianificare gli spostamenti in anticipo.

Lavori di riqualificazione delle barriere antirumore sull'atostrada A7 Serravalle-Genova con chiusure programmate in settimana. Dalle ore 22 di lunedì 2 alle ore 6 di martedì 3 febbraio, sarà chiusa la stazione di Genova Bolzaneto in entrata verso Genova. In alternativa, si consiglia di entrare alla barriera di Genova Ovest, sulla stessa A7, o alla stazione di Genova Aeroporto, sulla A10 Genova-Savona. Dalle ore 22 di venerdì 6 alle ore 6 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento A10 Genova-Savona, verso Genova. Di conseguenza, chi proviene da MilanoSerravalle, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Genova Bolzaneto.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Autostrade, raffica di chiusure notturne tra A12 e A7: cantieri attivi su più tratti tra il 2 e il 7 febbraioSettimana complessa per la viabilità autostradale: stop in orario 22-6 per lavori nelle gallerie e sulle barriere antirumore. Interessati A12 tra Genova Est, Nervi, Sestri Levante e Lavagna e A7 tra G ... lavocedigenova.it

A7 e A12 chiuse di notte nel nodo di Genova per lavori a inizio febbraio(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - Le autostrade A7 Genova-Milano e A12 Genova-Roma saranno interessate da chiusure notturne per lavori nel nodo di Genova a inizio febbraio. Lo comunica la società concessionar ... msn.com

CHIUSURE AUTOSTRADALI (30 gennaio 2026 – 08 febbraio 2026) L’allacciamento bivio A6/A10 in direzione Genova sarà chiuso – dalle ore 22:00 del 04/02/2026 alle ore 06:0 - facebook.com facebook