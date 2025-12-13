Iannone FdI | Assordante silenzio su aeroporto Salerno dopo le elezioni

Dopo le elezioni, si solleva il sospetto di un disimpegno riguardo allo sviluppo dell'aeroporto di Salerno. Iannone di FdI evidenzia l'assordante silenzio e teme che, una volta conclusa la campagna elettorale, possano essere trascurate le aspettative di crescita per lo scalo, la Costa d’Amalfi e il zona del Cilento.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Non vorrei che, passata la fiammata elettorale, ci sia gia’ un disimpegno sullo scalo di Salerno, Costa d’Amalfi e Cilento. Le preoccupazioni avanzate dalle associazioni di categoria e dal territorio vanno prese con la massima serieta’. E’ assordante il silenzio di quelli che definisco i privatizzatori politici di meriti, quando c’e’ da fare passerelle, che pero’ puntualmente scompaiono quando c’e’ da assumersi responsabilita’. Gia’ la settimana prossima sentirò’ Gesac ed Enac perche’ non possiamo consentirci alcun dietrofront o battuta d’arresto”. Così il senatore Antonio Iannone (FdI), sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti. Anteprima24.it

