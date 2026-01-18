Pronostici Real Sociedad-Barcellona | marcatore e tiri in porta

Analisi delle previsioni per Real Sociedad-Barcellona: focus su marcatori e tiri in porta. In vista della partita della ventesima giornata di Liga, si valutano le possibili scelte di marcatori e i giocatori più propensi a tentare conclusioni verso la porta. Il Barcellona, impegnato a consolidare la posizione in classifica, affronta la Real Sociedad in un incontro importante per la corsa ai vertici della Liga.

Real Sociedad-Barcellona, le scelte sul marcatore e i possibili tiratori dell’incontro: ecco tutte le dritte Con l’obiettivo di allungare in classifica sul Real Madrid vittorioso contro il Levante ma alle prese con una vera e propria contestazione, il Barcellona fa visita alla Real Sociedad nel posticipo della ventesima giornata di Liga spagnola. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Con Raphinha in dubbio ma comunque arruolabile, non è escluso che Flick dia una chance dal primo minuto a Rashford in veste di esterno offensivo. Chi è (quasi) certo di un posto da titolare è invece Ferran Torres che avrà il compito di imprimere qualità e di finalizzare la mole di gioco che i blaugrana molto probabilmente saranno in grado di creare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

