Pronostici Juventus-Cagliari | marcatore e tiri in porta
Juventus-Cagliari, i pronostici del match: dal possibile marcatore ai tiratori da prendere in considerazione. Ecco tutte le quote A caccia di conferme importanti dopo la rocambolesca quanto preziosissima vittoria ottenuta contro il Bodo Glimt, la Juventus non può permettersi ulteriori battute d’arresto. Allo Stadium la compagine di Spalletti ospita il Cagliari con il chiaro intento di trovare una vittoria che manca dall’exploit di Cremona. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La sfida in terra norvegese ha riconsegnato al tecnico di Certaldo un Kenan Yildiz in versione smagliante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
