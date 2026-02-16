Galaxy s26 serie teaser mostra come privacy display contrasta i guardoni

16 feb 2026

La serie Galaxy S26 si presenta con un teaser che mette in evidenza come il nuovo display privacy aiuti a bloccare gli sguardi indesiderati. La clip mostra, in modo pratico, come la schermata si oscuri quando qualcuno tenta di spiare da vicino. Un dettaglio importante: il sistema si attiva automaticamente appena si sente un movimento sospetto vicino allo schermo.

un’anteprima sulle innovazioni di protezione visiva integrate nei prossimi dispositivi della serie galaxy s26. una clip ufficiale di samsung mette in luce una funzione chiamata privacy display, pensata per limitare la visibilità dei contenuti sullo schermo da parte di osservatori esterni. nel video, il proprietario del dispositivo attiva uno switch descritto come zero-peeking privacy, impedendo agli sguardi indesiderati di leggere le informazioni. privacy display: protezione hardware per la privacy sul galaxy s26. la presentazione ufficiale evidenzia un approccio hardware-driven che va oltre le protezioni tradizionali: la tecnologia punta a rendere i contenuti meno esposti agli sguardi dalla parte posteriore o laterale dello smartphone. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 ultra anteprima del display privacy in vista del lancio

Gli appassionati di tecnologia attendono con ansia il lancio della serie Galaxy S26.

Galaxy s26 specifiche filtrate limitano le aspettative su batteria e display

La series Galaxy S26 sta facendo parlare di sé, ma non per motivi positivi.

