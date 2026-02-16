Prima pagina Gazzetta dello Sport | Inter-Juve il tunnel come un ring Bastoni minacciato

Bastoni ha ricevuto minacce durante la partita tra Inter e Juventus, che si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia. La tensione tra le due squadre è salita alle stelle, con i giocatori che si sono affrontati in un duello acceso, come se fosse un ring. La gara si è svolta sotto gli occhi di molti tifosi preoccupati, mentre le forze dell’ordine hanno aumentato la presenza per mantenere l’ordine.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, dove l'Italia ha già conquistato 22 medaglie: è record. Gigante Federica Brignone che ha conquistato due medaglie d'oro in 72 ore! Spazio, poi, al calcio e alle polemiche scaturite dopo Inter-Juventus, partita falsata dalla direzione di gara dell'arbitro Federico La Penna che ha espulso per doppia ammonizione lo juventino Pierre Kalulu anziché l'interista Alessandro Bastoni.