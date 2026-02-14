Prima pagina Gazzetta dello Sport | Modric riporta il Milan a -5 dall’Inter

Luka Modric ha segnato un gol decisivo che ha riportato il Milan a cinque punti dall’Inter, a causa di una sua azione rapida al minuto 70 durante la partita di ieri sera. La rete ha cambiato le sorti del match, portando i rossoneri a consolidare la loro posizione in classifica. Oggi la prima pagina della Gazzetta dello Sport si apre con questa notizia, in un’edizione dedicata anche alle ultime novità sul calciomercato e alle sfide di weekend.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 14 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con Pisa-Milan 1-2: "Colpo di genio". Modric riporta il Milan a -5 dall'Inter. Inter-Juventus, derby d'Italia. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric riporta il Milan a -5 dall’Inter” Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Goretzka, il Milan ci prova. E se Modric non rinnova …” Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, si approfondiscono le ultime novità di mercato legate al Milan. Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Diavolo è Modric: ecco perché senza il croato il Milan non va” Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: LA GAZZETTA DELLO SPORT * 12/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 febbraio: la rassegna stampa; Che Milan a Bologna. Coppa Italia: i quarti - La rassegna stampa del 4 febbraio 2026. La Gazzetta dello Sport: Il Milan all'assalto con NkunkuLa prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata quasi totalmente al successo della Brignone (che a distanza di 315 dal terribile infortunio vince il superG ... tuttonapoli.net La Gazzetta in apertura: Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare ChivuL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare Chivu. Stasera i ... milannews.it Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, sabato 14 febbraio facebook Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #14febbraio: l'inflazione Usa non lancia #WallStreet, Piazza Affari affonda con le banche. Il Made in Italy più forte dei #dazi: +3,3% l'export 2025. #Stellantis allarga l'offerta dei motori diesel. #buonalettura #pri x.com