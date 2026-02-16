Prima pagina Corriere dello Sport | Inter-Juve caso Kalulu | La Penna denuncia Elkann chiama Gravina

Luca La Penna ha denunciato il caso Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, dopo che il giocatore del Milan ha subito un fallo grave in area. La telefonata tra John Elkann e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è concentrata sulla vicenda e sulle possibili conseguenze per il campionato. Nel frattempo, il Milan si prepara alla prossima sfida di campionato, mentre le trattative di calciomercato continuano a muoversi con nuovi nomi e interessi.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina a Federica Brignone che, nelle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, conquista due medaglie d'oro in 72 ore. Prima nel Super G, poi nel Gigante. L'Italia sale così a 22 medaglie olimpiche, è un record. Parlando di calcio, invece, tiene ancora banco il caso Pierre Kalulu-Alessandro Bastoni in Inter-Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: "Inter-Juve, caso Kalulu: La Penna denuncia. Elkann chiama Gravina" Prima pagina Corriere dello Sport, l'intervista Gravina: "Quante bugie" Prima pagina Corriere dello Sport: "Derby rovinato. Kalulu rosso assurdo" Il Milan ha subito un grave contraccolpo nel derby di ieri, quando Kalulu è stato espulso ingiustamente per un rosso che molti tifosi considerano eccessivo.