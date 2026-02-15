Prima pagina Corriere dello Sport | Derby rovinato Kalulu rosso assurdo

Il Milan ha subito un grave contraccolpo nel derby di ieri, quando Kalulu è stato espulso ingiustamente per un rosso che molti tifosi considerano eccessivo. La decisione dell’arbitro ha influito sulla partita, che si è conclusa con un risultato compromesso per i rossoneri. La scena si è svolta al 70° minuto, quando il difensore francese ha ricevuto il cartellino rosso dopo un intervento che sembrava regolare. La partita, già tesa, è degenerata con il divieto di continuare la sfida senza il suo centrale di riferimento.

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con Inter-Juventus. Derby rovinato. Il danno. Kalulu rosso assurdo. Lazio ferma al palo. Bove torna in campo. Conte-Gasp in salita. Fagioli e Kean gelano Fabregas.