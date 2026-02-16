Premiato l' inossidabile calzolaio | Le scarpe non si portano a fine vita serve manutenzione ordinaria

Maurizio Scarponi, calzolaio di lunga data, ha ricevuto un riconoscimento da Confartigianato Cesena per i suoi quarant’anni di lavoro, dimostrando che anche le scarpe più usurate possono durare se curate con attenzione. Durante la cerimonia, Scarponi ha spiegato che le calzature non si devono abbandonare alla fine, ma richiedono una manutenzione regolare per mantenerle in buono stato, aggiungendo un esempio concreto: spesso, bastano semplici riparazioni per prolungare la vita delle scarpe di diversi anni.

Oggi i calzolai rimasti in città sono tre o quattro, eredi di una tradizione un tempo più diffusa. Per ampliare il giro d’affari, il laboratorio ha esteso gli interventi anche agli articoli di pelletteria Una vita da ciabattino. Confartigianato Cesena ha premiato Maurizio Scarponi per i suoi quarant’anni di attività come calzolaio, consegnandogli una targa al valore artigiano. Il riconoscimento celebra un mestiere nobile e antico, da sempre orientato al riuso sostenibile e oggi più che mai attuale. La consegna è avvenuta per mano di Fabiana Paolucci, responsabile di Confartigianato Gambettola. Scarponi, gambettolese, conduce dal 1986 il suo laboratorio nei pressi del Ponte Vecchio di Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

