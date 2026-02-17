Premiato lo storico calzolaio Scarponi | Sono entrato in bottega a 12 anni

Il calzolaio Scarponi, noto per aver riparato scarpe per oltre 40 anni, riceve un riconoscimento speciale. La premiazione è avvenuta ieri nel suo negozio di quartiere, dove ha iniziato a lavorare a soli 12 anni. La sua bottega, ancora aperta, conserva strumenti e ricordi di un mestiere che si tramanda da generazioni.

Un artigiano che ha riparato scarpe per 40 anni dedicando la sua vita al mestiere del ciabattino. Una professione antica, una vera e propria arte che ha origine nel Medioevo. Confartigianato Cesena ha premiato Maurizio Scarponi (un ’cognome’ che ha segnato il suo destino) per i suoi quarant’anni di attività come calzolaio, consegnandogli una targa al valore artigiano. Il riconoscimento celebra un mestiere nobile, da sempre orientato al riuso sostenibile e oggi più che mai attuale. La consegna è avvenuta per mano di Fabiana Paolucci, responsabile di Confartigianato Gambettola. Scarponi, gambettolese, conduce dal 1986 il suo laboratorio nei pressi del Ponte Vecchio di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

