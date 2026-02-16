Pozzuoli orgoglio per Andrea Ronga a The Voice Kids | le parole del sindaco Manzoni

Andrea Ronga di Pozzuoli ha conquistato il pubblico durante la finale di The Voice Kids, portando a casa il risultato grazie al suo talento. Il sindaco Manzoni ha commentato che il giovane ha fatto emozionare l’Italia intera e rappresenta un esempio per i giovani di Pozzuoli. La sua performance ha attirato l’attenzione anche dei passanti nel centro storico, dove si sono fermati a seguire il suo esibizione.

Il primo cittadino: «Tra i quattro super-finalisti ha emozionato l'Italia intera, esempio per i giovani della nostra città». Pozzuoli celebra il talento di Andrea Ronga, giovane voce della città arrivata fino alla finalissima di The Voice Kids. A esprimere pubblicamente l'orgoglio della comunità è stato il sindaco Luigi Manzoni, che ha dedicato un messaggio al piccolo artista puteolano. « Vedere un figlio di Pozzuoli calcare un palco così prestigioso e arrivare tra i quattro super-finalisti – ha dichiarato il primo cittadino – ci riempie di orgoglio. Andrea, con la sua voce, la sua grinta e la sua spontaneità, ha emozionato non solo i coach ma l'Italia intera».