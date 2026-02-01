The Voice Kids le parole della concorrente che gelano tutti | È venuto a mancare per il bullismo

La quarta puntata di “The Voice Kids” si è aperta con una confessione che ha gelato il pubblico. Una delle concorrenti ha detto chiaramente che il suo problema non era solo il talento, ma anche il dolore legato al bullismo. Ha svelato che una persona cara le è venuta a mancare a causa di questa piaga. La sua parole hanno scosso tutti e hanno portato il racconto, di fronte a milioni di spettatori, in modo diretto e senza filtri.

La quarta puntata di "The Voice Kids", dedicata alle Blind Audition e andata in onda sabato 31 gennaio 2026 in prima serata su Rai Uno con la conduzione di Antonella Clerici, ha regalato fin dai primi minuti un concentrato di emozioni. Storie personali intense, voci giovani ma già consapevoli e momenti di forte impatto umano hanno scandito una serata capace di andare ben oltre la semplice competizione musicale. Dopo l'esibizione del piccolo Giacomo, 9 anni, che sceglie Nek, sul palco arriva Chiara, 13 anni, che vive in provincia di Frosinone. La giovane concorrente interpreta "Canta ancora" di Arisa e conquista subito la coach, che si gira dopo le prime note.

