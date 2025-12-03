Poste Italiane ad Avellino proseguono i webinar di educazione finanziaria
Proseguono anche nel mese di dicembre i webinar di Poste Italiane rivolti ai cittadini di Avellino, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per una consapevole pianificazione finanziaria.Si inizia domani, giovedì 4 dicembre, con due sessioni: alle ore 10 sulla tematica “I conti di casa” e alle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A #Bologna una fiera dedicata a chi ama collezionare, scoprire e curiosare tra storie, icone pop e pezzi unici. WOW! Bologna ha visto la partecipazione dello stand filatelico di Poste Italiane che, tra le altre cose, ha attratto giovani e non da tutta Italia per una gr Vai su X
POSTE ITALIANE ricerca Operatori di Sportello appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L.68/99, da inserire presso i suoi uffici postali con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato. Tra le sedi di lavoro: An - facebook.com Vai su Facebook
Poste Italiane: arriva ad Avellino l’iniziativa guida sicura - Fa tappa nella sede di via Ammiraglio Gregorio Ronca, 18, ad Avellino Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartiment ... Da irpinianews.it
Avellino, si ribalta auto delle Poste: ferito il conducente - Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Pianodardine, alle porte di Avellino. Lo riporta ilmattino.it
Poste Italiane, inaugurata ad Avellino la nuova sede di Cisl Slp - La Segreteria territoriale della Slp – Cisl Irpinia Sannio di Poste Italiane ha inaugurato la nuova sede territoriale di Avellino, in via Zigarelli. Come scrive corriereirpinia.it
Auto di Poste Italiane si ribalta ad Avellino: ferito il conducente - Rocambolesco incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 26 settembre, ad Avellino: un'automobile di Poste Italiane si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento, mentre il ... Secondo fanpage.it