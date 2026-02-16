Pos portatile e denaro sottratto contactless alle ignare vittime | anche a Bergamo casi di skimming

A Bergamo, un uomo ha perso il portatile e del denaro contante, sottratti tramite una tecnica chiamata skimming, che utilizza dispositivi contactless. I ladri si muovono con discrezione sui mezzi pubblici, avvicinando le vittime e utilizzando apparecchiature invisibili per prelevare soldi dalle carte di credito. Recentemente, anche in città sono stati segnalati casi simili, che dimostrano come i criminali stiano affinando le loro strategie per aggirare le misure di sicurezza.

Si stanno esplorando nuove frontiere per il furto. I malviventi si avvicinano in modo silenzioso, specialmente sui mezzi pubblici posizionando un POS in loro possesso accanto alle tasche delle vittime e in pochi secondi riescono a prelevare denaro dalla carta. Se consideriamo un luogo affollato, il bottino potrebbe arrivare anche a migliaia di euro giornata. Un incasso davvero interessante. Adiconsum Bergamo rivela che le segnalazioni di borseggi simili risalgono a mesi addietro, ma adesso il fenomeno si è diffuso, soprattutto nei mercati e sui mezzi pubblici. Il “colpo” rimane nascosto fino a quando non arriva il messaggio sul cellulare che segnala la transazione di 50 euro, somma per la quale non viene richiesto il pin.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Oggi le aziende devono trovare il modo di accettare pagamenti elettronici per rimanere competitive.

Le borseggiature digitali sono tornate a preoccupare.

