Pos portatile e denaro sottratto contactless alle ignare vittime | anche a Bergamo casi di skimming
A Bergamo, un uomo ha perso il portatile e del denaro contante, sottratti tramite una tecnica chiamata skimming, che utilizza dispositivi contactless. I ladri si muovono con discrezione sui mezzi pubblici, avvicinando le vittime e utilizzando apparecchiature invisibili per prelevare soldi dalle carte di credito. Recentemente, anche in città sono stati segnalati casi simili, che dimostrano come i criminali stiano affinando le loro strategie per aggirare le misure di sicurezza.
Si stanno esplorando nuove frontiere per il furto. I malviventi si avvicinano in modo silenzioso, specialmente sui mezzi pubblici posizionando un POS in loro possesso accanto alle tasche delle vittime e in pochi secondi riescono a prelevare denaro dalla carta. Se consideriamo un luogo affollato, il bottino potrebbe arrivare anche a migliaia di euro giornata. Un incasso davvero interessante. Adiconsum Bergamo rivela che le segnalazioni di borseggi simili risalgono a mesi addietro, ma adesso il fenomeno si è diffuso, soprattutto nei mercati e sui mezzi pubblici. Il “colpo” rimane nascosto fino a quando non arriva il messaggio sul cellulare che segnala la transazione di 50 euro, somma per la quale non viene richiesto il pin.🔗 Leggi su Bergamonews.it
POS fisso o portatile: quale scegliere in base al tuo modello di business
Oggi le aziende devono trovare il modo di accettare pagamenti elettronici per rimanere competitive.
Il Pos in borsa e il colpo contactless: allarme borseggiatori digitali. Come funziona il furto “2.0”
Le borseggiature digitali sono tornate a preoccupare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La truffa del Pos nascosto nella borsa: ma è davvero possibile farla? Cosa c'è di vero e cosa sappiamo; Attenzione alla nuova truffa del Pos nascosto: ecco come riconoscerla e difendersi; Roma, furto lampo in via Merulana: carica la spesa in auto e le portano via la borsa.
Pos portatile e denaro sottratto contactless alle ignare vittime: anche a Bergamo casi di skimmingI malviventi si avvicinano specialmente sui mezzi pubblici e in contesti molto affollati, posizionando il dispositivo accanto alle tasche in cerca di bancomat o carte di credito. I consigli di Adicons ... bergamonews.it
Furti contactless con il Pos, come funzionano e come difendersiTruffe contactless con Pos portatili, rischi reali e falsi miti: come funzionano, quanto sono diffuse e come difendersi efficacemente. blitzquotidiano.it
Un “bip” e il conto si svuota: come funziona la truffa del Pos. Ma è davvero così facile farla https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/truffe-pos-portatile-contactless-napoli-via-toledo/ - facebook.com facebook
Frodi carte prepagate in aumento, Pos portatili, truffa WhatsApp Ghost Pairing: analisi completa dei dati 2025 e dei veri rischi nei pagamenti digitali x.com