polizia locale non solo multe in crescita controlli e interventi su risse e maltrattamenti

A Casalpusterlengo, la polizia locale ha effettuato quasi 4000 multe e più di 300 interventi, perché aumentano i controlli e le azioni di prevenzione. Durante le operazioni, gli agenti hanno affrontato risse e casi di maltrattamenti, intervenendo prontamente per garantire la sicurezza nel territorio.

CASALPUSTERLENGO (Lodi) Quasi quattromila multe della polizia locale e oltre 300 interventi. Crescono controlli e prevenzione. Un presidio costante sul territorio, numeri in crescita e un’attività sempre più orientata alla sicurezza urbana. È il quadro che emerge dal bilancio 2025 della polizia locale di Casalpusterlengo, al comando di Laura Chiesa, che conferma un’impronta fortemente operativa, in linea - e per diversi aspetti superiore - rispetto agli altri comandi del Lodigiano. Nel corso dell’anno sono state elevate 3.974 contravvenzioni, con un incremento dell’8% rispetto al 2024. Di queste, 124 riguardano violazioni di polizia amministrativa, tra cui 13 per omessa comunicazione di ospitalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'attività del nuovo nucleo Centro storico della polizia locale si intensifica con una serie di controlli nella zona di via Amendola.

