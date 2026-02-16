Pisacane ha analizzato i punti deboli del Cagliari perché spera di sfruttarli nella partita di domenica. La sfida contro il Lecce, valida per la 25ª giornata di Serie A, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la loro posizione in classifica.

nel contesto della 25ª giornata di serie A, la sfida tra cagliari e lecce si presenta come un banco di prova decisivo per entrambe le squadre. l’allenatore dei rossoblù, pisacane, ha illustrato ai microfoni le linee guida principali per la gara, offrendo una lettura dinamica del momento della squadra. l’obiettivo dichiarato è affrontare la partita con attenzione ai dettagli, tradurre in campo quanto preparato durante la settimana e gestire le situazioni chiave con lucidità ed efficacia. la visione esposta riguarda una partita che può assumere i contorni di una tappa cruciale, dove ogni elemento del piano gara può influire sull’esito. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pisacane: «Studiati i punti deboli del Cagliari, speriamo di sfruttarli»

Il difensore del Cagliari, Pisacane, ha parlato prima della partita, spiegando che la squadra si è concentrata su come contrastare le capacità offensive dell'avversario.

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, ha commentato in vista della sfida contro il Milan, in programma questa sera alle 20:45 alla 'Unipol Domus'.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.