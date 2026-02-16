Pino caduto in via di Pratale Bruni Pd | Come sono stati svolti i lavori?

Un pino è caduto sabato in via di Pratale, a Bruni (Pd), a causa di lavori eseguiti nella zona della rotonda del Cnr. L’interpellanza rivolta all’assessora Mancini chiede dettagli sulle modalità di esecuzione dei lavori e sulle misure di sicurezza adottate. In particolare, i cittadini vogliono sapere se sono state prese precauzioni specifiche per le alberature con radici superficiali e se alle ditte sono state fornite istruzioni chiare prima dell’intervento.

Una interpellanza rivolta all'assessora Mancini per chiedere come siano stati svolti i lavori nell'area della rotonda del Cnr dove sabato è caduto un pino, quali cautele siano state adottate in presenza di alberature con apparati radicali superficiali, se alle ditte siano state fornite indicazioni operative specifiche e se siano stati effettuati controlli in corso d'opera. E' quanto annuncia il consigliere comunale del Partito Democratico Enrico Bruni.

Un pino alto 15 metri si è abbattuto questa mattina in via di Pratale a Pisa, provocando il blocco della strada e danneggiando due auto.

