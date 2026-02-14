Un pino di 15 metri cade in via di Pratale e si schianta su due auto

Un pino alto 15 metri si è abbattuto questa mattina in via di Pratale a Pisa, provocando il blocco della strada e danneggiando due auto. Il cedimento è avvenuto intorno alle 9, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona durante la notte. La caduta del albero ha creato momenti di paura tra i passanti e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area.

E' avvenuto sabato mattina. Intenso lavoro dei Vigili del fuoco per liberare la carreggiata Paura questa mattina, 14 febbraio, intorno alle 9, in via di Pratale a Pisa dove un grosso pino, di circa 15 metri, è caduto schiantandosi sopra due auto in sosta e ostruendo la strada. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia municipale per la gestione della viabilità, anche i Vigili del fuoco che si sono occupati della rimozione della pianta. Dopo aver lavorato per alcune ore, tagliando l'albero, sono riusciti a liberare le due auto e la carreggiata ripristinando così il traffico veicolare.🔗 Leggi su Pisatoday.it

A Garbatella un grosso pino si è schiantato su dieci auto in sosta.

A causa delle recenti abbondanti piogge a Roma, un albero è caduto e si è schiantato su un'auto in sosta.

Pino alto 15 metri crolla sulle auto in sosta e blocca la stradaNei giorni scorsi altri episodi erano capitati a Firenze, con un pino crollato a Firenze nella zona di Coverciano con tre auto in sosta danneggiate e un cedro caduto a Scandicci su alcuni veicoli. lanazione.it

In una giornata grigia e piovosa un po’ di meraviglie pisane: Il pino ( ne ha uno gemello accanto ) in via Puglia ( Esselunga Pisa nova ) 310 cm di circonferenza , 17 metri di altezza , 23 metri di diametro di chioma ( pensate a quanti benefici ecosistemici produc facebook