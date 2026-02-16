Pineto-Ternana segui la DIRETTA del match al Pavone-Mariani

Pineto ha affrontato la Ternana in un secondo incontro ufficiale, perché nel passato aveva battuto gli ospiti con una rete di Chakir. Questa volta, i rossoverdi sono arrivati al Pavone-Mariani per cercare rivincita, portando in campo un attacco più aggressivo rispetto alla partita precedente.

Secondo confronto ufficiale della storia di Pineto-Ternana. La compagine abruzzese ha ospitato lo scorso torneo i rossoverdi, sconfiggendoli con una rete di Chakir. A distanza di tredici mesi lo scenario è mutato: i biancazzurri infatti occupano la sesta posizione mentre i ragazzi di Liverani inseguono il miglior posizionamento in ottica Play off. Momento di difficoltà per il Pineto, reduce da due sconfitte consecutive. In casa hanno ottenuto 19 punti sui trentasei totali frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Rispetto ai rossoverdi però hanno osservato il turno di riposo, nell'infrasettimanale.