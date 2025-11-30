Ternana-Guidonia Montecelio segui la DIRETTA del match al Libero Liberati

Uno scontro diretto per ambire al vertice attende le compagini di Ternana-Guidonia Montecelio. I rossoverdi sono reduci da una serie utile di dieci risultati, comprendendo anche le due gare di Coppa Italia. Affrontano una matricola che è stata capace di ottenere ben 13 dei 21 punti complessivi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

I rossoverdi sono reduci da una serie utile di dieci risultati, comprendendo anche le due gare di Coppa

Ternana-Guidonia: diretta live e risultato in tempo reale - Guidonia Montecelio di Domenica 30 novembre 2025: formazioni e tabellino.

'rivoluzione' in attacco per le Fere - Ballottaggio in difesa tra Vitturini ed Esempio con il primo favorito.

