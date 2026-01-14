Thailandia gru crolla sopra un treno in corsa | almeno 22 morti e decine di feriti – Il video

In Thailandia, un incidente ferroviario ha causato almeno 22 decessi e numerosi feriti. La tragedia è stata provocata dal crollo di una gru edile sopra un treno in corsa. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’accaduto, che ha sconvolto la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle opere di costruzione nelle aree vicine alle linee ferroviarie.

Sono morte almeno 22 persone in un incidente ferroviario in Thailandia. Secondo le prime informazioni, la causa della tragedia è dovuta al crollo di una gru edile. I feriti sono circa una trentina, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Nei video registrati dai presenti e diffusi sui social, si vede un treno completamente capovolto e distrutto sui binari. La gru crollata faceva parte di un progetto ferroviario sopraelevato ad alta velocità ed è caduta sul treno Bangkok-Ubon Ratchathani nella provincia di Nakhon Ratchasima, provocandone il deragliamento e l'incendio.

Thailandia, gru crolla sopra un treno in corsa: almeno 22 morti e decine di feriti – Il video - Secondo le prime informazioni, la causa della tragedia è dovuta al crollo di una gru edile. msn.com

In Thailandia almeno 22 persone sono morte per il crollo di una gru sopra a un treno - Mercoledì in Thailandia una gru è crollata sopra a un treno passeggeri che viaggiava dalla capitale Bangkok verso la città di Ubon Ratchathani, nel nord- ilpost.it

Tragedia in Thailandia: crolla una gru su un treno in transito, almeno 22 morti e oltre 30 feriti. #bangkok x.com

