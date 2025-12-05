Piazza Saione Pd | Spendere i soldi dei cittadini per non fare nulla

Dichiarazione di Alessandro Caneschi e Giovanni Donati consiglieri comunali Pd, in merito ai lavori di rifacimento di piazza Saione ad Arezzo."È davvero incredibile e inaccettabile quello che sta succedendo in piazza Saione e dimostra, per l’ennesima volta, l’incapacità amministrativa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

