philips airfryer serie 4000 il doppio cestello che ti salva la cena e lo spazio in cucina

Philips ha lanciato la Airfryer Serie 4000 con doppio cestello, perché molti utenti si lamentavano della limitata capacità di cottura. Questa nuova versione permette di preparare due piatti contemporaneamente, risparmiando tempo e spazio in cucina. Il design compatto e i due cestelli verticali si inseriscono facilmente anche nelle cucine più piccole, offrendo più libertà di scelta in cucina.
Nel panorama degli elettrodomestici da cucina, la Philips Airfryer Serie 4000 con doppio cestello verticale è una piccola grande rivoluzione: pensata per chi cerca efficienza, versatilità, praticità. Se fino a oggi le friggitrici ad aria a doppio cestello potevano risultare ingombranti, Philips ha saputo ribaltare la prospettiva con un design innovativo. Questo modello si sviluppa in altezza, occupando il 45% di spazio in meno rispetto alle tradizionali friggitrici orizzontali doppio cestello. Con una capacità totale di 10 litri, suddivisa in due cestelli da 5 litri ciascuno, la Airfryer Serie 4000 è progettata per soddisfare le esigenze di una famiglia numerosa o per chi ama organizzare cene con amici. 🔗 Leggi su Dilei.it
