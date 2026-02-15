WikiFlix, la piattaforma gratuita e legale con oltre 4000 film, è nata perché molte persone cercano un’alternativa ai costosi abbonamenti e alle password condivise. In un momento in cui le offerte a pagamento saturano il mercato, questa iniziativa offre un’opzione semplice e accessibile, senza richiedere registrazione. La piattaforma si propone di fornire un modo facile per guardare film senza spendere soldi o complicarsi la vita con abbonamenti multipli.

Nell’epoca degli abbonamenti multipli, delle piattaforme che si mangiano il portafoglio mese dopo mese e delle password condivise con mezza famiglia, c’è chi ha deciso di fare qualcosa di radicalmente diverso. Qualcosa che suona quasi utopico, come un ricordo sbiadito di quando internet era davvero libero e accessibile: una piattaforma streaming completamente gratuita, senza pubblicità, senza registrazione e assolutamente legale. Si chiama WikiFlix e non è l’ennesimo tentativo truffaldino di farti cliccare su link sospetti. È un progetto nato dalla comunità di volontari di Wikipedia, costruito sul modello collaborativo e senza scopo di lucro che ha reso l’enciclopedia online il simbolo della conoscenza condivisa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WikiFlix, la piattaforma gratuita (e legale) con 4000 film, che non ti chiede nemmeno la registrazione

Scopri WikiFlix, il Netflix del cinema d’autore completamente gratuito.

WikiFlix, la nuova piattaforma digitale che permette di guardare centinaia di classici gratuitamente, ha appena lanciato un vasto archivio di film di pubblico dominio, accessibile senza registrazione e proveniente da Wikimedia Commons, Internet Archive e YouTube.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.