Il metodo 6-6-6 ha catturato l'attenzione in Italia perché promette di aiutare a perdere peso camminando un'ora al giorno. Questa pratica, che si sta diffondendo rapidamente, si basa su camminate regolari di sei minuti ciascuna, senza bisogno di correre. Le persone la scelgono perché richiede poco impegno e può essere facilmente inserita nella routine quotidiana. Ad esempio, molte si dedicano a questa attività durante le pause lavorative o prima di cena.

Dopo il boom del 12-3-30, il 2026 ha portato un nuovo protagonista nel mondo del fitness: la camminata 6-6-6. Non è l’ennesima moda passeggera, ma un protocollo che combina semplicità, scienza e sostenibilità e sta conquistando l’Italia e il resto del mondo, perché promette risultati concreti senza massacrare il corpo né richiedere ore in palestra. A differenza degli allenamenti estremi, questo metodo si basa su un principio opposto: costanza, non intensità. E funziona su due livelli che, insieme, creano la strategia perfetta per perdere peso. Il primo livello è quello “lifestyle”, pensato per chi vuole strutturare la giornata in modo intelligente: si cammina alle 6 del mattino o alle 18, per 60 minuti totali, con 6 minuti di riscaldamento iniziale e 6 di defaticamento finale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perdi peso camminando un’ora al giorno: la formula 6-6-6 per dimagrire senza correre che sta spopolando in Italia (e non solo)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.