Addobbi natalizi distrutti nella notte | il sindaco tuona contro i vandali

Nella notte, i locali del centro cittadino sono stati vittima di atti vandalici che hanno causato ingenti danni agli addobbi natalizi. L'episodio ha scatenato la reazione ferma del sindaco Enrico Franza, che si è detto profondamente deluso e amareggiato per questo gesto di irresponsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un episodio che ha provocato la dura reazione del sindaco Enrico Franza, profondamente amareggiato per quanto accaduto nel centro cittadino. “Rompere gli addobbi è una dimostrazione di assoluta mancanza di rispetto. È un gesto vile, stupido, puro vandalismo”, tuona il primo cittadino. Gli addobbi erano stati posizionati soltanto la sera precedente, grazie al lavoro di operai e volontari. “Chi compie simili azioni offende l’impegno di chi lavora per rendere più bella la nostra città. Per questi individui provo soltanto disprezzo e disappunto. Non si tratta di ironia né di una ragazzata: è miseria culturale – aggiunge Franza, invitando i cittadini a non restare indifferenti – A chi ama Ariano dico: non giriamo lo sguardo altrove. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Addobbi natalizi distrutti nella notte: il sindaco tuona contro i vandali

