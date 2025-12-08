Bake Off Italia 2025 la finale | quando e dove vederlo in tv e chi sono i quattro finalisti

Manca poco alla finalissima di Bake Off Italia 2025, l'appuntamento che eleggerà il miglior pasticcerie amatoriale della tredicesima edizione. Ecco tutte le informazioni su quando e dove seguirla in TV, insieme ai nomi dei quattro finalisti che si sfideranno per il titolo.

Manca poco alla finale di Bake Off Italia – Dolci in forno 2025 che decreterà il miglior pasticcerie amatoriale di questa tredicesima edizione. Scopriamo insieme dove vedere l’ultima puntata e chi sono i finalisti. Finale di Bake Off Italia 2025, anticipazioni e quando in tv. Dopo sfide a base di dolci, è tutto pronto per la finale di Bake Off Italia 2025 – Dolci in forno. A condurre la puntata sarà Brenda Lodigiani che ha guidato i concorrenti nel corso di questa tredicesima edizione. L’appuntamento è previsto per venerdì 12 dicembre alle ore 21.30 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Bake Off Italia 2025 la finale: quando e dove vederlo in tv e chi sono i quattro finalisti

Scopri altri approfondimenti

La semifinale di Bake Off Italia è qui Creatività, tecnica ed emozioni si intrecciano in una delle prove più importanti della stagione, con Kenwood Baker XL Lite KVL65.001WH a supporto di ogni preparazione. Chi volerà in finale? Non perdere la semifinale Vai su Facebook

Bake Off Italia 2025 la finale: quando e dove vederlo in tv e chi sono i quattro finalisti - Bake Off Italia 2025 la finale: quando e dove vederlo in tv e chi sono i quattro finalisti che si sfidano per il titolo di miglior pasticciere ... superguidatv.it scrive