Sasso contro un autobus Cotral in corsa | finestrino in frantumi indagano i carabinieri

Un episodio di vandalismo si è verificato a Frascati, dove un sasso ha colpito un autobus Cotral in movimento, frantumando un finestrino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. L’episodio evidenzia la necessità di rafforzare i controlli e la sicurezza sui mezzi pubblici, al fine di prevenire simili incidenti e garantire la sicurezza di passeggeri e operatori.

Atto vandalico contro un bus Cotral a Frascati: un sasso rompe un finestrino mentre il mezzo è in corsa. Nessun passeggero a bordo, indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Sasso lanciato contro bus Cotral, distrutto un vetroNella serata di ieri, un episodio di vandalismo ha interessato un autobus Cotral sulla tratta Rocca Priora - Anagnina. Roma: sasso lanciato contro bus Cotral a Frascati, indagini in corsoA Frascati, in provincia di Roma, un autobus Cotral è stato colpito da un sasso durante il passaggio sulla tratta Rocca Priora-Roma Anagnina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Bus Atac presi di mira tra Torrevecchia e Primavalle: prima uno sparo, poi un sasso (VIDEO); Un proiettile e un sasso contro un bus Atac. Paura sulla linea 46B: cosa è successo; Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. Un gesto criminale. E stasera sciopero di 4 ore; Spari contro un bus Atac a Torrevecchia: poco dopo preso a sassate un altro mezzo della stessa linea. Sasso contro un autobus Cotral in corsa: finestrino in frantumi, indagano i carabinieriL’episodio è stato segnalato al numero unico per le emergenze 112. I carabinieri della stazione di Frascati sono intervenuti poco dopo in piazza Guglielmo Marconi, dove hanno effettuato un sopralluogo ... fanpage.it Frascati, atto vandalico contro bus Cotral: sasso contro il finestrino, indagano i CarabinieriL'autobus era partito da Rocca Priora ed era diretto a Roma Anagnina: il fatto è avvenuto mentre il mezzo percorreva via Cicerone, quando ignoti hanno lanciato un sasso contro la fiancata sinistra del ... castellinotizie.it Sasso lanciato contro bus Cotral, distrutto un vetro ift.tt/4AzYrkf x.com Bus Atac presi di mira: prima uno sparo, poi un sasso Tutti i dettagli su RomaToday, nel link in bio e nelle storie https://www.romatoday.it/~go/i/45084347616163 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.