A Palazzo San Giorgio presentata la segreteria generale di Confintesa

È stata ufficialmente presentata la segreteria generale di Confintesa Reggio Calabria Città metropolitana nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, segnando un importante momento istituzionale per il sindacato locale. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e figure istituzionali, sottolineando l'impegno di Confintesa nel territorio.

