A Palazzo San Giorgio presentata la segreteria generale di Confintesa
È stata ufficialmente presentata la segreteria generale di Confintesa Reggio Calabria Città metropolitana nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, segnando un importante momento istituzionale per il sindacato locale. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e figure istituzionali, sottolineando l'impegno di Confintesa nel territorio.
È stata presentata nel salone dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, la segreteria generale di Confintesa Reggio Calabria Città metropolitana. All’incontro hanno preso parte, per il Comune, l’assessore alle Attività produttive Alex Tripodi e il consigliere comunale con delega al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
A Palazzo San Giorgio, presentata la Segreteria Generale di Confintesa Reggio - In rappresentanza dell’Amministrazione c'erano l’assessore alle Attività produttive Alex Tripodi e il consigliere comunale Giovanni Latella ... Come scrive msn.com
