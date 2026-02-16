Il cielo di lunedì 16 febbraio 2026 porta nuove energie, perché Giove si trova in posizione favorevole e tocca tutti i segni. Per esempio, i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero ricevere un messaggio importante che dà il via a un cambiamento improvviso. La giornata si presenta come un momento di opportunità, con possibilità di incontri o discussioni che possono portare a sviluppi inaspettati.

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di lunedì 16 febbraio 2026 per tutti i segni. Ariete L'inizio della settimana si apre con un segnale chiaro: un incontro o uno scambio di messaggi può accendere qualcosa di nuovo e inatteso nella vostra vita. Il cielo di questo lunedì vi invita ad ascoltare l'istinto, che oggi si dimostra particolarmente affidabile. In amore, una relazione può entrare in una fase più profonda, a patto che abbiate il coraggio di andare oltre la superficie. Sul lavoro, l'energia è buona ma va canalizzata: partire forte sì, ma senza bruciare tappe. È il momento di impostare la settimana con decisione e lucidità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Oroscopo, il Cielo di Jupiter di lunedì 16 febbraio 2026: tutti i segni

Questa mattina, nel cielo di Jupiter, si apre una giornata con sorprese per tutti i segni.

