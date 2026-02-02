Il Cielo di Jupiter l' oroscopo per tutti i segni

Questa mattina, nel cielo di Jupiter, si apre una giornata con sorprese per tutti i segni. L'oroscopo di lunedì 2 febbraio 2026 suggerisce che un incontro di lavoro, anche casuale, potrebbe portare a nuove opportunità. Per l’Ariete, è il momento di tenere gli occhi aperti e sfruttare le occasioni che si presentano.

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di lunedì 2 febbraio 2026 per tutti i segni. Ariete Un incontro professionale, anche casuale, potrebbe aprire nuove strade inaspettate. Le stelle vi invitano a mostrarvi aperti, flessibili, pronti a cogliere segnali che fino a poco tempo fa avreste ignorato. Questo inizio settimana parla di possibilità, ma richiede attenzione e prontezza. Ampliare i vostri orizzonti significa anche accettare punti di vista diversi dal vostro. Se riuscite a farlo, scoprirete che il cambiamento non è una minaccia, ma un alleato. Toro Questo lunedì vi offre una preziosa occasione per rimettere al centro i rapporti umani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

