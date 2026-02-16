Oroscopo 16 02 – 19 02 2026
L'oroscopo dal 16 al 19 febbraio 2026 si concentra sull'Ariete, che si sente deciso a prendere in mano le situazioni grazie a un umore da protagonista. Questa settimana, l'energia spinge a essere più diretto in amore, anche se bisogna evitare di mostrare troppa impulsività o di mettere tutto in discussione. Un esempio concreto: alcuni Ariete potrebbero sentirsi pronti a dichiarare i propri sentimenti senza pensarci troppo, rischiando di sorprendere chi li ascolta.
Ariete. Mood: protagonista, con voglia di "faccio io". Amore: vai diretto, ma senza fare l'ariete. nell'armadio dei sentimenti. LavoroStudio: idea brillante = da dire ad alta voce entro giovedì. Tip: prima agisci, poi spiega. ma almeno una virgola mettila. Parola chiave: slancio. Toro. Mood: nervetto sotto controllo, ma non sfidare il destino con la testardaggine. Amore: dolcezza sì, possesso no. LavoroStudio: riparti con ritmo: piccole cose fatte bene ti sbloccano tutto. Tip: un "ok, mi va bene" ogni tanto fa miracoli. Parola chiave: stabilità. Gemelli. Mood: antenna alzata, radar sociale acceso.
Oroscopo del mese : Febbraio 2026
