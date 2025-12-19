Il Policlinico Federico II tra i primi in Italia nella chirurgia oncologica testa-collo
Il Policlinico Federico II si distingue a livello nazionale nella chirurgia oncologica testa-collo, secondo i dati Agenas. Con una posizione di rilievo nel panorama italiano, si conferma come punto di riferimento per i pazienti affetti da tumori del cavo orale e delle ghiandole salivari, offrendo eccellenza e competenza nelle procedure chirurgiche più avanzate.
I dati Agenas: seconda in Italia per ricoveri legati ai tumori del cavo orale e quinta per la chirurgia dei tumori delle ghiandole salivari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
