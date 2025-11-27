Concerti gratuiti a Bari un palcoscenico a cielo aperto per oltre due mesi | tutti gli appuntamenti

Baritoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per “Note di Cantiere”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari, con la collaborazione di Puglia Culture, che trasformerà il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto per oltre due mesi. A partire da martedì 2 dicembre, fino al prossimo 6 febbraio, la strada oggetto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

