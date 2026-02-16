Oncologia Rodolico | attivati 4 posti letto di degenza ordinaria

L’Unità di oncologia medica del Policlinico Rodolico ha aperto quattro nuovi posti letto di degenza ordinaria, rispondendo alla crescente domanda di cure contro il cancro. La decisione deriva dall’aumento delle diagnosi e della necessità di spazi aggiuntivi per i pazienti in trattamento. Ora, i reparti dispongono di più letti disponibili per accogliere chi ha bisogno di terapie intensive o di monitoraggio continuo. La direzione dell’ospedale ha deciso di ampliare la struttura per garantire un’assistenza più efficace e tempestiva.

L'attivazione della degenza al terzo piano dell'edificio 4 del presidio Rodolico rappresenta, quindi, un traguardo atteso da tempo dai pazienti Da oggi, per la prima volta, l'Unità operativa complessa di oncologia medica dell'Azienda ospedaliero universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania, diretta da Hector Soto Parra, dispone di una degenza dedicata ai pazienti impegnati in percorsi diagnostico-terapeutici correlati alla patologia tumorale. Finora, infatti, l'assistenza si era svolta unicamente in regime ambulatoriale e di day hospital, senza la possibilità di ricovero diretto in un reparto specialistico.